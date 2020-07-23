«Реал» планирует продлить контракт с Модричем. Вопрос по Рамосу пока не решен

Сроки контрактов полузащитника и защитника с истекают летом 2021 года.

По информации журналиста Фабрицио Романо, мадридский клуб планирует продлить контракт с хорватом и видит его частью команды. Стороны настроены положительно, однако новый контракт еще не подписан.

При этом сообщается, что вопрос по соглашению Рамоса еще не решен.

Испанец выступает за «Реал» с 2005 года и является капитаном команды. Модрич присоединился к мадридскому клубу в 2012 году.

В этом сезоне Рамос провел 12 игр в чемпионате и отметился двумя голами (оба – с пенальти), а хорват забил 2 мяча и сделал ассист в 14 матчах .