Лавров о тренере для «Спартака»: «Я всегда выступал за россиянина»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался о том, какой тренер нужен «Спартаку».

– У вас есть позиция, кто должен быть тренером «Спартака»: иностранец или россиянин?

– Я всегда выступал за россиянина.

– Сейчас есть такой человек, который в нашем чемпионате работает?

– Не буду говорить, потому что это однажды мы уже обсуждали, – сказал политик.

В 2016 году Лавров говорил, что тренером красно-белых должен быть человек, олицетворяющий .

До конца сезона красно-белых будет тренировать Доменико Тедеско. Он заявил, что не будет продлевать контракт.