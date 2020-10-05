Аршавин про Дзюбу: «Его в России больше любят, чем ненавидят. Мне обиднее, когда Быстрова называют Иудой»

Теги Спартак Зенит Владимир Быстров Артем Дзюба Андрей Аршавин премьер-лига Россия болельщики Нобель Арустамян Футбол

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин высказался о нападающем команды Артеме Дзюбе.

– Как ты относишься к тому, что такой негатив в адрес Дзюбы сейчас есть со стороны болельщиков «Зенита» и других клубов. Ты ему сочувствуешь? Ты переживаешь за него? Общался, может быть?

– Не общался, только вот на базе пошутили, колючими шутками обменялись.

Мне кажется, его все равно больше любят в стране, чем ненавидят. То, что его болельщики «Спартака» и даже «Зенита» не любят, несмотря на то, что он в последние 2-3 года тащит «Зенит»... Ну, потому что, к сожалению, от прошлого не избавиться.

Для меня более обидно, когда Быстрова называют Иудой и поют эту песню, хотя, с другой стороны, уже без этой песни невозможно представить ни один матч. На мой взгляд, Вову незаслуженно хейтят. Болельщики «Спартака» к нему намного более доброжелательно относятся и даже, может быть, любят его, нежели здесь, в Санкт-Петербурге, хотя он здесь вырос.

А Дзюба... Он все равно провоцирует своими интервью, заявлениями. Может быть, ему без этого было бы сложно жить и искать вызов. В этом ему проще, это его больше мотивирует на поле, – сказал Аршавин.

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