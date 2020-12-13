Флорентино Перес: «В Испании к «Реалу» относятся не так, как к остальным. На ТВ не показывают повторы важных моментов»

Президент заявил, что телекартинка создает предвзятое отношение к клубу.

«Случается, что по телевизору не показывают повторы очень важных моментов. Я всегда говорил об этом, но продюсеры относятся к нам не так, как к другим командам.

Все могут увидеть, что есть большая разница. Это касается не только повторов, но и того, как наши матчи комментируют. Они никогда не поддерживают «Реал».

Я никогда не вступал в дискуссию на эту тему, но это правда. В стране к «Реалу» относятся не так, как к остальным командам», – сказал Перес.