Флорентино Перес: «Футболу нужны новшества, новый импульс. «Реал» будет частью этого»

Президент «Реала» поделился мыслями о текущей ситуации в футболе.

«Ничто не будет таким, как прежде. Нам нужно вводить новшества и находить формулы, чтобы футбол оставался привлекательным. «Реал» стоял у истоков ФИФА и Кубка европейских чемпионов. Теперь нынешняя модель нуждается в усилении. Влияние пандемии показало это.

Нам нужен новый импульс, и будет частью этого. Все призывают к изменению глобальной конкурентной среды. Наступает перенасыщение, и болельщики, которые наиболее важны, страдают.

Есть последствия и для футболистов – травмы. Итак, изменения футбола не должны ждать. Это необходимо. У крупнейших клубов Европы миллионы болельщиков, и мы не можем отвернуться от них», – сказал Перес.