«Спартак» подаст жалобу в РФС из-за неназначенных пенальти в матче с «Сочи»

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«Спартак» подаст жалобу в Экспертно-судейскую комиссию РФС из-за судейства в матче 18-го тура РПЛ против «Сочи» (0:1).

«Будет жалоба на неназначение двух пенальти», – сказал директор «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов.

Напомним, на 45-й минуте Йордан Ларссон показывал арбитру, что один из игроков соперника в штрафной коснулся мяча рукой. На 54-й минуте арбитр не поставил пенальти, когда в штрафной площади «Сочи» упал Самюэль Жиго.

Напомним, матч «Сочи»«Спартак» обслуживала бригада во главе с Игорем Паниным.

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