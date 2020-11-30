«Спартак» подаст жалобу в РФС из-за неназначенных пенальти в матче с «Сочи»

«Спартак» подаст жалобу в Экспертно-судейскую комиссию РФС из-за судейства в матче 18-го тура против «Сочи» (0:1).

«Будет жалоба на неназначение двух пенальти», – сказал директор «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов.

Напомним, на 45-й минуте Йордан Ларссон показывал арбитру, что один из игроков соперника в штрафной коснулся мяча рукой. На 54-й минуте арбитр не поставил пенальти, когда в штрафной площади «Сочи» упал Самюэль Жиго.

Напомним, матч – обслуживала бригада во главе с .