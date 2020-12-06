Влашич о статусе игрока года в России: «Я заслуженно выиграл приз. 2021-й будет еще лучше»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал свою победу в голосовании за лучшего игрока России в уходящем году.

– Вы стали лучшим игроком года по итогам представительного опроса. Сами считаете 2020-й лучшим в карьере?

– Согласен с этими мнениями. Думаю, что 2020-й вышел очень удачным и что я абсолютно заслуженно выиграл этот приз. Отдаю себе отчет в том, что прибавляю, прогрессирую.

Это правильное мнение – каждый футболист должен думать, что он самый лучший, что заслуживает любых наград. Считаю, что 2019-й получился хорошим, 2020-й – лучше, а 2021-й станет еще лучше. Моя задача – прибавлять, прогрессировать.

– Получается, вы этот приз никому не отдадите, раз каждый следующий год будет лучше прежнего?

– Каждый год нужно расти. Если только кто-то станет в два раза сильнее себя предыдущего, тогда заберет эту награду. А так да, никому не отдам.

– Какой была бы пятерка лучших футболистов года от Влашича?

– Если бы у меня под рукой была статистика, я бы разложил, посмотрел и выбрал, кто на каком месте. Сейчас мне сложно кого-то выбирать, – сказал Влашич.