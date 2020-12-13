Сульшер о 6:2 с «Лидсом»: «Фантастическая, безумная игра. Счет мог быть и 12:4»

Главный тренер прокомментировал разгромную победу в матче АПЛ с «Лидсом» (6:2).

«Фантастическая игра с первой минуты. Просто представьте, если бы на стадионе было 75 тысяч человек. Это бы вошло в историю как одна из величайших игр против «Лидса».

Мы должны были заслужить право [на победу], бегая так же, как «Лидс», в этом был вызов. Счет мог быть и 12:4, такой был матч.

Мне понравилось, игра была безумной, суматошной. Неважно, какой счет, «Лидс» всегда действует в определенном стиле, и при счете 5:0, и при 0:5.

«МЮ» еще не прошел даже половину пути. Мы не смотрим на место в таблице, мы следим за прогрессом команды. Мы приходим в форму, становимся сильнее. Нашим фанатам была нужна эта победа», – сказал Сульшер.

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