Флик о The Best: «Конечно, мы немного разочарованы. Клопп и его штаб заслужили награду»

Теги Бавария Ливерпуль бундеслига Германия Юрген Клопп Ханс-Дитер Флик The Best Футбол

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик отреагировал на то, что он не получил награду «Лучший тренер года», доставшуюся Юргену Клоппу из «Ливерпуля».

«Мы всегда относимся к этому по-спортивному. Клопп и его штаб определенно заслужили эту награду, так же как и мой штаб.

Жизнь продолжается. Конечно, мы немного разочарованы, это нормально. Если попадаешь в тройку лучших, то это тоже победа. Мы живем в обществе высоких достижений, поэтому нам тоже хотелось бы победить.

Но жизнь идет своим чередом, у нас есть новые цели, которые нужно достичь», – сказал Флик.

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