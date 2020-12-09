Флик о The Best: «Конечно, мы немного разочарованы. Клопп и его штаб заслужили награду»

Главный тренер «Баварии» отреагировал на то, что он не получил награду «Лучший тренер года», доставшуюся из «Ливерпуля».

«Мы всегда относимся к этому по-спортивному. Клопп и его штаб определенно заслужили эту награду, так же как и мой штаб.

Жизнь продолжается. Конечно, мы немного разочарованы, это нормально. Если попадаешь в тройку лучших, то это тоже победа. Мы живем в обществе высоких достижений, поэтому нам тоже хотелось бы победить.

Но жизнь идет своим чередом, у нас есть новые цели, которые нужно достичь», – сказал Флик.