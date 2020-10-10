Норманн интересен «Зениту», «Спартаку», ЦСКА и «Краснодару». «Ростов» хочет не менее 17 млн евро

Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн может сменить клуб в зимнее трансферное окно.

По информации норвежского издания VG, наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры для 24-летнего футболиста является переход в один из топ-клубов РПЛ. Сообщается, что интерес к игроку проявляют , , и .

Кроме того, интерес к норвежцу проявляли «Бернли», «Саутгемптон» и «Фулхэм».

«Ростов» не намерен продавать Норманна дешевле чем за 180 миллионов норвежских крон (около 17 млн евро).

Ранее сообщалось, что и футболист, и его агент не исключают, что игрок может сменить клуб зимой.

В этом сезоне хавбек выходил на поле в 13 матчах , забил один гол и сделал один ассист. Во вчерашнем матче 19-го тура чемпионата с ЦСКА (1:3) Норманн получил повреждение. Его полная статистика – тут.