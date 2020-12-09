Карпин о травмах: «Нам надо было кровь из носу закончить сезон РПЛ и сразу начать новый. И потом говорим про еврокубки»

Главный тренер «Ростова» высказался о травмах после матча 19-го тура РПЛ с ЦСКА (1:3).

– Какова степень серьезности повреждений Алеэсами, Норманна?

– Пока непонятно. Похоже, что задние мышцы. Два матча за четыре дня, в обоих тяжелое поле.

В матче с «Ахматом» было поле вязкое, тяжелое, сегодня тоже тяжелое поле. Это повлияло. Конец этого года наконец-то.

По поводу травм уже говорили все кому не лень. Нам почему-то очень нужно было закончить тот чемпионат. Бельгия и Франция не заканчивали чемпионат и нормально себя чувствуют, а нам надо было кровь из носу закончить и сразу без предсезонки начать новый.

И потом мы говорим про какие-то еврокубки. Но это вопросы не ко мне, а к тем, кто хотел его закончить, – сказал Карпин в эфире «Матч Премьер».

ЦСКА победил «Ростов» (3:1) благодаря хет-трику Чалова и ушел на зимний перерыв на 2-м месте в РПЛ