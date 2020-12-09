Кадыров о вопросе Путину про Дзюбу: «Вот как некоторые журналисты беспокоятся за спорт»

Глава Чеченской республики, почетный президент «Ахмата» Рамзан Кадыров оценил вопрос, который журналистка «Матч ТВ» Ольга Богословская задала президенту России Владимиру Путину по время пресс-конференции.

«Самый необходимый, нужный, важный, главный, ценный для государства, для спорта, для спортсменов, для спортивного канала «Матч ТВ» на пресс-конференции был вопрос про Дзюбу.

Вот как некоторые журналисты беспокоятся за спорт. 😂 Судите сами! 🤷🏽‍♂️» – написал Кадыров.

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