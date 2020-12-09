Кадыров о вопросе Путину про Дзюбу: «Вот как некоторые журналисты беспокоятся за спорт»

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Глава Чеченской республики, почетный президент «Ахмата» Рамзан Кадыров оценил вопрос, который журналистка «Матч ТВ» Ольга Богословская задала президенту России Владимиру Путину по время пресс-конференции.

«Самый необходимый, нужный, важный, главный, ценный для государства, для спорта, для спортсменов, для спортивного канала «Матч ТВ» на пресс-конференции был вопрос про Дзюбу. 

Вот как некоторые журналисты беспокоятся за спорт. 😂 Судите сами! 🤷🏽‍♂️» – написал Кадыров.

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