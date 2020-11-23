Бьелса, Флик, Клопп – в тройке претендентов на приз лучшему тренеру года The Best

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ФИФА опубликовала список из трех специалистов, претендующих на приз The Best, который вручают лучшему тренеру года.

Финалистами стали Марсело Бьелса (Аргентина, «Лидс»), Ханс-Дитер Флик (Германия, «Бавария») и Юрген Клопп (Германия, «Ливерпуль»).

За звание лучшего тренера в женском футболе поборются Эмма Хайес (Англия, «Челси»), Жан-Люк Вассер (Франция, «Лион») и Сарина Вигман (Нидерланды, сборная Нидерландов).

Церемония The Best-2020 состоится 17 декабря и пройдет в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса.

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