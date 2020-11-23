Бьелса, Флик, Клопп – в тройке претендентов на приз лучшему тренеру года The Best

ФИФА опубликовала список из трех специалистов, претендующих на приз The Best, который вручают лучшему тренеру года.
Финалистами стали Марсело Бьелса (Аргентина, «Лидс»), Ханс-Дитер Флик (Германия, «Бавария») и Юрген Клопп (Германия, «Ливерпуль»).
За звание лучшего тренера в женском футболе поборются Эмма Хайес (Англия, «Челси»), Жан-Люк Вассер (Франция, «Лион») и Сарина Вигман (Нидерланды, сборная Нидерландов).
Церемония The Best-2020 состоится 17 декабря и пройдет в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса.