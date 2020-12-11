Сотрудники «Спартака» будут оснащены видеорегистраторами на матче с «Зенитом»

Глава департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов рассказал, что все сотрудники клуба во время игр будут оснащены видеорегистраторами.

«Да, уже сегодня на матче наши сотрудники будут носить записывающие устройства. Это примерно то же самое, что есть у стюардов и сотрудников полиции.

В подтрибунном помещении на «Фиште» был местный оператор, который все снимал. А потом клуб решил дозированно выдавать записи в том виде, который выгоден именно «Сочи». А по стационарным камерам слежения вообще непонятно, что происходило. Если, конечно, нам предоставили записи со всех камер, у КДК такой вопрос тоже вчера возник. В том числе поэтому и перенесли рассмотрение вопроса.

С одной стороны, записывающие устройства у нас вводятся после инцидента в Сочи. С другой стороны, лично я считаю, что этот шаг логичный, потому что он позволит быстрее разбираться в спорных ситуациях, которые периодически возникают. А то получается, что две стороны говорят разное, а у бедного Григорьянца голова взрывается», – сказал Фетисов.

В перерыве матча «Сочи» – «Спартак» у главного тренера красно-белых произошел конфликт с тренером соперника .

После игры Тедеско рассказал о конфликте. «В перерыве мне сказали, что это ваша страна, и я могу уехать», – сообщил тренер.

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