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«Как будто команды разных лиг играли». Динияр Билялетдинов о победе «Зенита» над «Спартаком»

Теги Спартак Зенит Динияр Билялетдинов премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Футбол

Экс-хавбек «Спартака» Динияр Билялетдинов высказался о поражении красно-белых от «Зенита» (1:3) в матче РПЛ.

«Это было в одну калитку, без шансов. Как будто команды разных лиг играли, слишком уж очевидное преимущество было у «Зенита». Это было не слишком ожидаемо, но «Зенит» полностью переиграл в центре поля.

Наибольшие проблемы были в опорной зоне, и плюс контратаки абсолютно не получились, которые обычно являются сильным оружием «Спартака». Потому что их очень быстро закрывали высоким прессингом», – сказал Билялетдинов.

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