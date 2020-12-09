«Как будто команды разных лиг играли». Динияр Билялетдинов о победе «Зенита» над «Спартаком»

Экс-хавбек «Спартака» высказался о поражении красно-белых от «Зенита» (1:3) в матче .

«Это было в одну калитку, без шансов. Как будто команды разных лиг играли, слишком уж очевидное преимущество было у . Это было не слишком ожидаемо, но «Зенит» полностью переиграл в центре поля.

Наибольшие проблемы были в опорной зоне, и плюс контратаки абсолютно не получились, которые обычно являются сильным оружием «Спартака». Потому что их очень быстро закрывали высоким прессингом», – сказал Билялетдинов.

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