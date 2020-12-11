Ярослав Ракицкий: «Спартака» сегодня не было. «Зенит» забил все 4 гола»

Защитник высказался после матча 19-го тура со (3:1).

– Обыграть «Спартак», да еще и забить! Сегодня была приятная атмосфера, хоть и мало болельщиков. Спасибо тем, кто сегодня был, – они дали нам сил, мы выиграли и показали хороший футбол. «Спартака» сегодня не было.

– Пропущенный гол не выбил из колеи?

– Да нет, посмотрите, как «Спартак» играл: мы забили все четыре гола! Мы контролировали игру, и все было нормально, просто нужно было дождаться момента, когда забить гол. И все.

– Вы не отличались больше года – было ли сегодня чувство, что забьете?

– Да, когда мы вышли из автобуса, мне сказали: «Ты забьешь!» И пацаны тоже сказали, что забью, но я, когда вышел на поле, об этом забыл. Забыл, а потом забил.

– С каким мыслями встречаете начало отпуска?

– С хорошими! Сейчас полечу к семье, я не видел их больше десяти дней. Довольны, что хорошо закончили, надеюсь, что 2021 год будет хорошим для всех людей.

Желаю, чтобы все были здоровы, счастливы и не было этого коронавируса. Мы чемпионы! – сказал Ракицкий.

Артем Дзюба: «Без шансов для «Спартака», в одну калитку. Ловрен шоумена дал, Ракицкий был королем воздуха»