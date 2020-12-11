Сергей Семак: «Забили «Спартаку» три – думаю, достаточно. Хорошая игра «Зенита» от начала до конца»

Главный тренер «Зенита» подвел итоги матча 19-го тура со «Спартаком» (3:1), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Хорошая игра с первой до последней минуты. Несмотря на курьезный гол, продолжали играть активно, создавать моменты.

Заслуженно победили, поздравляю команду, сегодня все получили положительные эмоции от качества игры и результата.

– «Зенит» мог гораздо раньше забить третий мяч, но многие атаки не доводил до удара. Что с этим делать?

– Мы нанесли достаточное количество ударов, но понятно, что не все атаки доводили до ударов, явных моментов. Хотя моментов было предостаточно.

Конечно, кто-то играл не на своей позиции, кто-то набирает форму, как Вендел – ему нужно сыграться с партнерами. Это рабочие моменты.

В целом сыграли здорово, невозможно забить все. Забили три, думаю, этого достаточно.

– Гол со стандарта спустя продолжительное время. Это связано с отсутствием Тимощука на скамейке?

– Думаю, это стечение обстоятельств, у нас были хорошие моменты. Есть проблемы с дальними ударами, но работаем. К сожалению, плотный график, холод, когда сложно проводить тренировки с низкой интенсивностью, – не все, что мы хотим, получается сделать. Будем работать, чтобы балансировать нашу игру.

– Было заметно, что у «Зенита» игроки хорошего класса, но им необходимо сыграться. Хватит ли для этого зимнего перерыва?

– Времени не так много, но будет два полноценных сбора, что-то точно успеем сделать: сыграться, попробовать игроков на тех или иных позициях, чтобы лучше понимать их возможности. Молодые получат необходимые тактические знания.

Первый сбор – в Дубае с 15 по 27 января. Второй – пока под вопросом.

– И в первом матче, и сегодня «Спартак» очень коротко разыгрывал от ворот. Это связано с тем, что «Спартак» хотел вывести «Зенит» в прессинг и оставить Ларссона и Понсе два в два?

– «Спартак» часто разыгрывает, потому что понимает, что для их нападающих нужно пространство. Естественно, они хотят затянуть как можно больше игроков в развитие атаки, а дальше начать атаку с подбора или сразу вывести быстрых нападающих на пространство.

Сегодня мы хорошо противодействовали, правильно располагались. Моментов, когда «Спартак» спокойно бы выходил в острую атаку, было очень немного. Думаю, в этом компоненте игра нам тоже удалась, – сказал Семак.

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