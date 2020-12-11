Медиадиректор «Спартака» о Тедеско: «Мы были заинтересованы в новом контракте. Благодарны Доменико за все»

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал заявление тренера о решение не продлевать контракт с красно-белыми.

«С тренером велись консультации, клуб был заинтересован в подписании нового контракта, после матча с «Сочи».

Тедеско принял решение, мы благодарны ему за все, и [за то] что предупредил заранее. У клуба будет время подобрать нового специалиста», — сказал Фетисов.

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