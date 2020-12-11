Доменико Тедеско: «Спартак» не привык играть два раза в неделю. «Зенит» может проводить ротацию»

Главный тренер «Спартака» прокомментировал поражение от «Зенита» (1:3) в 19-м туре , передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Мы расстроены поражением, оно заслуженное. Мы начали неплохо, но пропустили быстро, на таком стадионе трудно, если пропускаешь быстро. Первый тайм провели хорошо, второй – нет.

Мы играли длинными передачами, не было сил, чтобы убежать в контратаку.

– Этот матч – худший? Если нет, какие были хуже?

– Думаю, было немного матчей, когда мы играли плохо. Сегодня – один из таких матчей. «Зенит» – сильная команда, у них все были в строю. Безусловно, сегодня не выдающаяся игра. Но матч с «Ростовом» был хуже.

– Вы сказали, что «Спартаку» не хватило сил, но ваша команда не играла в еврокубках. Почему тогда нет сил?

– Я говорил о нашей силе в общем, не в плане движения, мы были свежими. Когда нас прессингуют, у нас нет шансов, чтобы выходить без потерь.

Сегодня поле было не лучшего качества. Я просил высокого нападающего – мы взяли Соболева, который бы боролся вверху, скидывал мячи под подборы. К сожалению, сегодня у нас такого игрока не было.

– Прокомментируете игру Максименко, особенно в ситуациях с первым и вторым пропущенными мячами. У вас нет ощущения, что пока он не выдерживает давления топ-игр? В этом году он дважды результативно ошибался в матчах с ЦСКА.

– В первую очередь, у было слишком много шансов сегодня, Саша выручал. Когда мяч оказывается в штрафной, он идет в центр ворот – вратарю очень трудно реагировать, когда нет возможности четко увидеть момент удара. Наши игроки ему его закрывали.

– Почему не пробуете вариант в атаке, кроме Кутепова? Может, с игроками из «Спартака-2».

– У нас есть, например, Оганесян, очень хороший игрок. Но нам нужен высокий нападающий. Всегда просто после игры задавать такие вопросы, но что есть то есть.

– До этого матча казалось, что «Спартак» может навязать борьбу «Зениту». Как теперь оцените чемпионскую гонку?

– В начале сезона я встречался с журналистами, они говорили, что у клуба цель стать чемпионами. Мы выигрывали, до сих пор выигрываем, за исключением последних двух матчей.

Это всего 6 очков, хотя, конечно, хотелось бы, чтобы было 0. Мы будем бороться до конца. Игрокам необходим перерыв, особенно Ларссону и Понсе. Летнего перерыва у нас не было, мы без отпуска 8 месяцев.

– Такой результат не может сподвигнуть на мысли об отставке?

– В прошлом сезоне была такая же ситуация. «Спартак» вылетел рано из Лиги Европы. «Локомотив», «Краснодар», «Зенит» играют в Лиге чемпионов – а мы два года не играем в еврокубках.

Но этот год был необычным из-за пандемии, мы играли два раза в неделю, команда к такому не привыкла. «Зенит» может проводить ротацию – когда-то может играть Дзюба, когда-то Азмун. На замену выходили Дриусси и Ерохин, которые могут делать разницу.

У нас очень молодая команда, я могу очень долго об этом говорить. Не стоит говорить о календаре в контексте еврокубков, просто какие-то команды готовы к этому графику. «Спартак» к нему не готов, – сказал Тедеско.

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