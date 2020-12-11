Между фанатами «Зенита» и «Спартака» произошел конфликт на матче. Игра должна проходить при пустых трибунах

На матче – произошел конфликт между болельщиками команд.

Как сообщает журналист Сергей Егоров, по неизвестным причинам в одном секторе оказались фанаты обоих клубов.

Фанаты «Зенита» начали скандировать кричалку «Вы приехали, чтобы отсосать». После этого начался конфликт между болельщиками.

Вскоре фанатов «Спартака» увели увели из сектора. Людей разделили стюарды и ОМОН. Фанатов «Спартака» пересадили в сектор, где обычно находятся болельщики команды, играющей в гостях.

Игра должна была пройти без зрителей на трибунах, допускали только обладателей бизнес-абонементов.

Фото: скриншот видео телеграм-канала Сергея Егорова, Sports.ru

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