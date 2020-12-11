Агент Шкурина: «Нам сказали, что Илью заберут в армию, если он не приедет в сборную»

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Агент Валерий Исаев, представляющий интересы нападающего ЦСКА Ильи Шкурина, рассказал, что игрока пытались шантажировать после отказа выступать за сборную Беларуси.

«Я прочитал слова Базанова, что Шкурин должен приехать в лагерь сборной, чтобы сказать, что он не будет выступать, а они бы принимали решение.

Но мы уже на тот момент знали, что глава федерации, как один из ресурсов давления на футболиста, попытался шантажировать Илью армией.

Нам конкретно сказал один из тренеров молодежной сборной: если Шкурин не приедет, то его заберут в армию», – цитирует Исаева Tribuna.com со ссылкой на «Белсат».

Ранее стало известно, что Федерация футбола Беларуси направила в Дисциплинарный комитет УЕФА запрос, в котором просит применить санкции к Шкурину за неявку в молодежную сборную.

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