Футболка форварда ЦСКА Шкурина с надписью «Жыве Беларусь» продана на аукционе за тысячу долларов

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На благотворительном аукционе за тысячу долларов продана игровая футболка белорусского форварда ЦСКА Ильи Шкурина, сообщает белорусская Tribuna.com.

На майке написано «Жыве Беларусь», а также есть автограф нападающего.

Напомним, Шкурин – единственный футболист, который публично отказался выступать за сборную Беларуси до тех пор, пока Александр Лукашенко руководит страной.

Все средства от продажи лота будут перечислены в Фонд спортивной солидарности.

Шкурина хотят наказать за неявку в белорусскую молодежку. Форвард отказался играть за сборную при Лукашенко (Betting Insider)

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