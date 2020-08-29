Футболка форварда ЦСКА Шкурина с надписью «Жыве Беларусь» продана на аукционе за тысячу долларов

На благотворительном аукционе за тысячу долларов продана игровая футболка белорусского форварда ЦСКА Ильи Шкурина, сообщает белорусская Tribuna.com.
На майке написано «Жыве Беларусь», а также есть автограф нападающего.
Напомним, Шкурин – единственный футболист, который публично отказался выступать за сборную Беларуси до тех пор, пока Александр Лукашенко руководит страной.
Все средства от продажи лота будут перечислены в Фонд спортивной солидарности.
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