Александр Дюков: «Рассчитываем на появление в Якутии профессионального футбольного клуба»

Министерство спорта РФ и РФС заключили соглашение о развитии футбола в Якутии.

В регионе планируется организовать новые соревнования по футболу и мини-футболу, республиканский футбольный фестиваль. В Якутии построят пять инфраструктурных объектов, в том числе два поля с искусственным покрытием. К 2024 году в регионе появятся условия для создания футбольного клуба.

«К 2024 году в Якутии планируется значительно увеличить количество ежегодно проводимых футбольных соревнований и фестивалей, открыть несколько спортивных школ с секциями для мальчиков и девочек. Занятия в них будут проходить по единым методикам, разработанным при участии РФС.

Масштабные изменения произойдут в региональной пирамиде подготовки резерва, РФС планирует присвоить двум спортивным школам в Якутии статусы регионального центра РФС и детского футбольного центра.

Мы рассчитываем, что в среднесрочной перспективе на вершине этой пирамиды появятся мужской профессиональный футбольный клуб и женская мини-футбольная команда», – сказал глава РФС Александр Дюков.