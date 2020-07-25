Дюков о возвращении к «весне-осень»: «Клубы не готовы. Прибавить в развитии нам позволят другие факторы»

Президент РФС Александр Дюков высказался о возможном реформировании и системы календаря.

«Знаю, что внутри Премьер-лиги ведется обсуждение разных форматов. Вполне возможно, что они выступят с инициативой изменить формат первенства России, в данном случае мы ждем инициативы от клубов и от лиги.

Клубы тратят деньги, инициатива должна исходить от них. Они прежде всего заинтересованы в спортивных результатах и, соответственно, коммерческой и маркетинговой успешности.

Рассматривалось несколько возможных форматов проведения чемпионата России. Фактически все новые форматы были направлены на то, чтобы увеличить количество матчей с большей интенсивностью. Сейчас перечислять все их не буду. Любой формат считаю шагом вперед с точки зрения повышения интенсивности.

[о системе «осень-весна»] По большому счету поменялась нумерация туров. Да, мы теряем какой-то теплый период летом, когда команды могли бы играть, но за счет оптимизации календаря можно и от этой проблемы уйти.

Вопрос по возвращению обратно к календарю «весна-осень» обсуждался с клубами, но я не могу сказать, что это обсуждение привело к тому, что кто-то из клубов в результате выступил с предложением вернуться обратно к этому формату.

С одной стороны, нет инициативы от клубов, они к этому не готовы, а с другой, я считаю, что есть другие факторы, которые позволят нам прибавить в развитии нашего футбола», – сказал Дюков.

Дюков о клубах РПЛ в еврокубках: «Наш футбол устарел. В Европе другая интенсивность»