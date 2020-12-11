Месси о дрим-тим France Football: «В списке есть настоящие феномены. Спасибо, что выбрали меня»

Форвард Лионель Месси прокомментировал попадание в команду мечты по версии France Football.

«Для меня честь попасть в команду мечты «Золотого мяча». Хочу поблагодарить за то, что выбрали меня, и поздравить всех игроков, попавших в команды, а также всех номинантов – в этом списке есть настоящие феномены!» – написал Месси.

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Лучшим вратарем в истории по версии France Football был признан голкипер сборной СССР Лев Яшин. Также были названы лучшие защитники и полузащитники. Криштиану Роналду и Роналдо составили аргентинцу компанию в линии атаки.

Роналду, Месси, Роналдо – лучшие нападающие в истории по версии France Football