На матч «Зенит» – «Спартак» допустят 1700 зрителей («СЭ»)

Посещаемость матча 19-го тура между и будет серьезно ограничена.

По информации , по состоянию на вечер сегодняшнего дня принято решение допустить 1700 болельщиков на трибуны стадиона в Петербурге. Посетить игру смогут владельцы сезонных абонементов в бизнес-клубы.

При этом, как отмечается, «Зенит» будет предпринимать попытки изменить ситуацию с допуском.

Напомним, что матч сине-бело-голубых против московского «Динамо» смогли посетить 2 тысячи зрителей.

Игра «Зенит» – «Спартак» состоится 16 декабря, начало – в 20.00 по московскому времени.