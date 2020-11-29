На матч «Зенит» – «Динамо» допустят 2 тысячи зрителей

На матч 18-го тура РПЛ между и допустят 2 тысячи болельщиков.

«Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу уведомило «Зенит» о порядке допуска зрителей на матч 18-го тура Тинькофф РПЛ с «Динамо».

Управление не возражает против доступа посетителей ВИП-лож и владельцев сезонных абонементов в количестве 2000 зрителей», – сообщили в пресс-службе РПЛ.

Матч между «Зенитом» и «Динамо» состоится завтра и начнется в 19:00 по московскому времени.