Василий Березуцкий: «Акинфеев – талантище. Он мог играть в любой команде мира»

Тренер ЦСКА Василий Березуцкий, ранее выступавший за команду на позиции защитника, высказался о вратаре красно-синих .

– Откуда мотивация у Акинфеева?

– Он жуткий профессионал. Жутчайший спортсмен. По мне – талантище, который, наверное, мог играть в любой команде мира.

– Сколько протянет еще?

– Пару лет точно протянет. Но, опять же, я вижу человека, который каждый день встает, который делает уколы, у которого такие опухшие колени. Которому действительно тяжело, для которого нагрузка уже не проходит бесследно. Который периодически пропускает тренировки, потому что ему надо их пропускать, он без этого не может. Ну, будем надеяться, – сказал Березуцкий.

Акинфеев дебютировал в составе ЦСКА в 2002 году. В этом сезоне он провел за команду 18 матчей в , 6 из них – на ноль.