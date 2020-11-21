Уткин о возвращении Акинфеева в сборную: «Он хочет играть. Уговаривайте. Шансов много»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев Василий Уткин премьер-лига Россия Сборная России по футболу Футбол

Журналист Василий Уткин поделился мыслями о возможном возвращении вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева в сборную России.

«Мне вот что интересно. ЦСКА поехал в Загреб без нескольких ведущих игроков – Влашич и другие. Что разумно. Но при этом в Загреб полетел Акинфеев.

А что, второго вратаря нельзя было поставить? Наверное, нет. А что, Акинфееву приятно получить три? Наверное, нет. На старости-то лет.

Исходя из этого, из поездки Акинфеева на ненужную клубу, о чем клуб недвусмысленно сообщил выходными для ведущих игроков, игру – я полагаю, что у сборной отличные шансы уломать Аки поехать на Евро.

Потому что он не играет за сборную, чтобы проводить больше времени с семьей. Но игра в Загребе сигнализирует – не всегда. Он хочет играть все матчи. Он хочет играть. И едет на игру, где ему ничего почетного не светит. Не мазохист же. Хочет играть.

Уговаривайте. Шансов много», – написал Уткин в телеграм-канале.

Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной в октябре 2018 года.

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