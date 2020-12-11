Тренер «Сочи» Бородин о жесте Тедеско: «Эти сомнительные намеки – унижение. Мы хотим, чтобы нас уважали»

Тренер «Сочи» высказался о конфликте с главным тренером «Спартака» , который произошел во время матча 18-го тура между клубами.

«Начнем с того, что футбол – это сложный и простой процесс одновременно. В нем футболисты должны играть, судьи судить, а тренеры давать указания, чтобы их выполняли. Получилось, что всю игру Тедеско апеллировал сначала к трибунам, потом к судьям, а потом непонятные наскоки случились к нашему тренерскому штабу. В конце концов, он заслуженно получил желтую карточку.

В моменте с отмененным голом мы опять услышали в свой адрес какие-то претензии, на что я вышел к бровке и жестами рук спокойно попросил его сесть и успокоиться и пошел обратно к своей скамейке. Но я услышал, что меня окликнули, я обернулся и увидел тот знаменитый жест (шелест купюр – Sports.ru). И тут, конечно, последовала ответная реакция. Я сказал, что ты находишься в гостях, в городе Сочи, и это наш Колизей, наш стадион, и нужно уважать всех участников процесса.

Да, мы молодой клуб, не с такой историей, как «Спартак», но мы хотим, чтобы к нам относились с уважением. И мы своей игрой и местом в таблице это доказываем. А вот эти сомнительные намеки – это унижение, просто унижение. Это дискредитирует весь наш российский футбол», – сказал Бородин.

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