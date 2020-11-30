Тедеско, вероятно, пропустит матч с «Зенитом». КДК дисквалифицирует его минимум на две игры («Чемпионат»)

Главный тренер «Спартака» , скорее всего, не сможет руководить командой в игре 19-го тура против .

По сведениям «Чемпионата», вероятен вариант, при котором КДК дисквалифицирует немецкого специалиста как минимум на два матча за жест, который он показал на 41-й минуте игры с «Сочи» (0:1). Тедеско пальцами изобразил шелест купюр в сторону скамейки запасных соперника и резервного арбитра.

«В сезоне-2018/19 подобный оскорбительный жест в адрес скамейки «Локомотива» уже показывал игрок «Урала» Страннберг. Тогда КДК дисквалифицировал его на два матча. Разбирая действия Тедеско, КДК изучит материалы матча «Сочи» и «Спартака» и может обратиться к изучению подобных случаев в прошлом», – сказал собеседник «Чемпионата».

Отягчающим обстоятельством для Тедеско может стать его история нарушений правил в нынешнем сезоне РПЛ. Главный тренер «Спартака» уже получал желтые карточки в матчах с «Арсеналом», ЦСКА, «Тамбовом», «Краснодаром», «Ротором» и «Сочи».

Заседание КДК состоится завтра и начнется в 15:00 по московскому времени. Тедеско, как и тренер «Сочи» Дмитрий Бородин, приглашен на него.

«Спартак» сыграет с «Зенитом» 16 декабря. Матч состоится в Петербурге и начнется в 20:00 по московскому времени.

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