Тренер «Сочи» Бородин: «Тедеско два дня обвинял меня в расизме, теперь это ксенофобия. Пойду в словаре узнаю»

Тренер «Сочи» высказался о скандале, случившемся на матче 18-го тура против «Спартака» (1:0).

У специалиста произошел конфликт с главным тренером «Спартака» . Сразу после игры московский клуб заявил, что 35-летний тренер стал жертвой расизма. Сегодня в твиттере «Спартака» появился пост, в котором, в частности, сказано: «В футболе нет места ксенофобии».

«Когда вас постоянно провоцируют, иногда следует ответная реакция. В тот момент я посчитал нужным его успокоить и поставить на место. Он находился на чужой территории, в чужом городе и играет в гостях, подчеркиваю это слово. Надо уважать всех. У меня жена с детьми на трибунах, и она не хочет видеть, как кто-то скачет по бровке, это некрасиво.

Далее произошел мой монолог в адрес Тедеско, как раз после отмененного гола. Первый тайм закончился, он полетел в мою сторону, обвинил меня в расизме, сказав фразу: «Ты расист, и я скажу об этом на пресс-конференции». Дословно. В ответ я ему сказал, что это уже серьезное обвинение, на расизме все спекулируют. Ну это совершенно неправильно с его стороны. Надо обратить внимание на его жесты Джанаеву, и нам, и судьям, это серьезное обвинение.

На КДК РФС я буду, мне нечего скрывать. Я участник этого процесса и дам тот же комментарий. Я рассказал после игры все как было. Тренер «Спартака» два дня обвинял меня в расизме, а сегодня узнаю, что это ксенофобия. Ну теперь я пойду в энциклопедический словарь узнавать, что это за значение. А может, он просто будет уважать нас? Всех нас. И тогда все будет нормально.

Будет наказание мне или Тедеско? Ну, я не люблю делать прогнозы, но соответствующие органы разберутся. Я расскажу все как на духу в спокойной форме», – сказал Бородин.

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