Александр Точилин: «Тедеско не владеет русским настолько, чтобы говорить с Джанаевым о премиальных»

Руководитель селекционного отдела «Сочи», экс-тренер клуба высказался о конфликте вратаря команды с тренером «Спартака» по окончании матча команд (1:0).

«Ранее директор департамента красно-белых по связям с общественностью Антон Фетисов выступил с комментарием по жестам и поведению Доменико Тедеско во время матча с «Сочи». Но вы прекрасно понимаете, что это было сделано, чтобы тренер смог избежать дисквалификации.

Очевидно, что Доменико не владеет русским настолько хорошо, чтобы начать говорить о премиальных с нашим вратарем. Сомневаюсь, что он вообще знает, как звучит это слово на русском.

А из тех видеофрагментов, что мы с вами видели из подтрибунного помещения, очевидно, что разговора никакого не было. Были лишь реплики, брошенные на ходу. Да и реакция Сослана подтверждает, что Тедеско не про премиальные говорил.

Комментарий по жесту «с наручниками» со стороны пресс-службы гостей тоже кажется нелепым. Очевидно, что на 4-й добавленной минуте никакой тренер не будет использовать этот жест, чтобы дать какую-то секретную установку команде. Это малоубедительно», – заявил Точилин.

Пресс-атташе «Спартака»: «Тедеско сказал Джанаеву, что «Сочи» должен выплатить ему премию. О проплаченности речь не шла»

Цитатник «Спартака» и «Сочи»: Бородин сказал Тедеско про колизей, Доменико услышал, что может уезжать, и бросился на Джанаева: «Сколько денег?»