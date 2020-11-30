Александр Точилин: «Тедеско не владеет русским настолько, чтобы говорить с Джанаевым о премиальных»

Теги Спартак Александр Точилин премьер-лига Россия Сослан Джанаев Доменико Тедеско Сочи Футбол

Руководитель селекционного отдела «Сочи», экс-тренер клуба Александр Точилин высказался о конфликте вратаря команды Сослана Джанаева с тренером «Спартака» Доменико Тедеско по окончании матча команд (1:0).

«Ранее директор департамента красно-белых по связям с общественностью Антон Фетисов выступил с комментарием по жестам и поведению Доменико Тедеско во время матча с «Сочи». Но вы прекрасно понимаете, что это было сделано, чтобы тренер смог избежать дисквалификации.

Очевидно, что Доменико не владеет русским настолько хорошо, чтобы начать говорить о премиальных с нашим вратарем. Сомневаюсь, что он вообще знает, как звучит это слово на русском.

А из тех видеофрагментов, что мы с вами видели из подтрибунного помещения, очевидно, что разговора никакого не было. Были лишь реплики, брошенные на ходу. Да и реакция Сослана подтверждает, что Тедеско не про премиальные говорил.

Комментарий по жесту «с наручниками» со стороны пресс-службы гостей тоже кажется нелепым. Очевидно, что на 4-й добавленной минуте никакой тренер не будет использовать этот жест, чтобы дать какую-то секретную установку команде. Это малоубедительно», – заявил Точилин.

Пресс-атташе «Спартака»: «Тедеско сказал Джанаеву, что «Сочи» должен выплатить ему премию. О проплаченности речь не шла»

Цитатник «Спартака» и «Сочи»: Бородин сказал Тедеско про колизей, Доменико услышал, что может уезжать, и бросился на Джанаева: «Сколько денег?»

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Бородин оскорбил, но cтоило пропустить мимо ушей. Эмоции, а не расизм
31%
Сочи
Это Тедеско надо наказать. Что он там про деньги кричал?
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Сослан Джанаев

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