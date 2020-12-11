Карасев назначен на матч «Зенит» – «Спартак», Москалев – на «Ростов» – ЦСКА

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Стало известно, какие арбитры будут работать на матчах 19-го тура чемпионата России.

Все игры пройдут с использованием системы ВАР.

16 декабря

«Сочи» – «Динамо»: судья – Виталий Мешков; ассистенты – Игорь Демешко, Владимир Миневич; резервный судья – Анатолий Жабченко; ВАР – Николай Волошин; AВАР – Дмитрий Чельцов.

«Ротор» – «Арсенал»: судья – Игорь Панин; ассистенты – Дмитрий Сафьян, Андрей Гурбанов; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Сергей Иванов; AВАР – Константин Шаламберидзе.

«Зенит»«Спартак»: судья – Сергей Карасев; ассистенты – Роман Усачев, Алексей Лунев; резервный судья – Евгений Кукуляк; ВАР – Алексей Сухой; AВАР – Александр Богданов.

17 декабря

«Краснодар» – «Уфа»: судья – Кирилл Левников; ассистенты – Егор Болховитин, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Лаша Верулидзе; ВАР – Сергей Лапочкин; AВАР – Валентин Мурашов.

«Химки» – «Локомотив»: судья – Алексей Матюнин; ассистенты – Дмитрий Мосякин, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Артур Федоров; ВАР – Павел Кукуян; AВАР – Антон Кобзев.

«Ахмат» – «Рубин»: судья – Станислав Васильев; ассистенты – Алексей Стипиди, Андрей Болотенков; резервный судья – Ян Бобровский; ВАР – Евгений Турбин; AВАР – Николай Еремин.

«Ростов» – ЦСКА: судья – Владимир Москалев; ассистенты – Максим Гаврилин, Арам Петросян; резервный судья – Иван Сиденков; ВАР – Артем Любимов; AВАР – Валерий Данченко.

18 декабря

«Тамбов» – «Урал»: судья – Сергей Иванов; ассистенты – Дмитрий Березнев, Алексей Ширяев; резервный судья – Сергей Куликов; ВАР – Алексей Амелин; AВАР – Илья Елеференко.

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