Карасев назначен на матч «Зенит» – «Спартак», Москалев – на «Ростов» – ЦСКА

Стало известно, какие арбитры будут работать на матчах 19-го тура чемпионата России.
Все игры пройдут с использованием системы ВАР.
16 декабря
«Сочи» – «Динамо»: судья – Виталий Мешков; ассистенты – Игорь Демешко, Владимир Миневич; резервный судья – Анатолий Жабченко; ВАР – Николай Волошин; AВАР – Дмитрий Чельцов.
«Ротор» – «Арсенал»: судья – Игорь Панин; ассистенты – Дмитрий Сафьян, Андрей Гурбанов; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Сергей Иванов; AВАР – Константин Шаламберидзе.
«Зенит» – «Спартак»: судья – Сергей Карасев; ассистенты – Роман Усачев, Алексей Лунев; резервный судья – Евгений Кукуляк; ВАР – Алексей Сухой; AВАР – Александр Богданов.
17 декабря
«Краснодар» – «Уфа»: судья – Кирилл Левников; ассистенты – Егор Болховитин, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Лаша Верулидзе; ВАР – Сергей Лапочкин; AВАР – Валентин Мурашов.
«Химки» – «Локомотив»: судья – Алексей Матюнин; ассистенты – Дмитрий Мосякин, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Артур Федоров; ВАР – Павел Кукуян; AВАР – Антон Кобзев.
«Ахмат» – «Рубин»: судья – Станислав Васильев; ассистенты – Алексей Стипиди, Андрей Болотенков; резервный судья – Ян Бобровский; ВАР – Евгений Турбин; AВАР – Николай Еремин.
«Ростов» – ЦСКА: судья – Владимир Москалев; ассистенты – Максим Гаврилин, Арам Петросян; резервный судья – Иван Сиденков; ВАР – Артем Любимов; AВАР – Валерий Данченко.
18 декабря
«Тамбов» – «Урал»: судья – Сергей Иванов; ассистенты – Дмитрий Березнев, Алексей Ширяев; резервный судья – Сергей Куликов; ВАР – Алексей Амелин; AВАР – Илья Елеференко.