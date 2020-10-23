Василий Березуцкий о лимите: «Уровень РПЛ падает. Наши игроки становятся неконкурентоспособными в Европе»

Тренер ЦСКА Василий Березуцкий поделился мнением о неудачах российских клубов в Европе, а также назвал лучших футболистов страны и московского клуба.

– Как ты думаешь, в чем причина столь стремительного падения уровня российского футбола?

– Основная причина – одна. Можно искать какие-то еще варианты, искать какие-то ответвления, но глобальная [причина] – одна. Это потеря конкуренции в связи с лимитом.

Наши футболисты становятся неконкурентоспособными в Европе вследствие каких-то ограничений. Они не тренируются с лучшими, они не тренируются с теми, кто играет в Европе.

Зачастую, наверное, многим командам приходится брать российских футболистов, которые ниже уровнем, чем легионер, которого они взяли бы за те же деньги. Средний уровень падает, и уровень чемпионата России падает. Все равно средний уровень... У нас есть хорошие футболисты.

Наверное, нельзя говорить, что у нас не растут дарования. Просто их меньше, чем в других странах. Средний уровень российских спортсменов тоже ниже.

– Топ-3 российских футболистов прямо сейчас?

– Головин, Миранчуки. Наверное, как-то так.

– Из ЦСКА кто-то близок к тройке?

– ЦСКА, наверное, еще немного не хватает опыта. Я думаю, Дивеев, Кучаев... Пусть будет Марадишвили еще.

– А как же Чалов? Еще в прошлое трансферное окно говорили, что он стоит в районе тридцати, и что было приглашение из Англии.

– Не только говорили, было и предложение само по себе. Поэтому стоит столько. Правда, не продали. Это уже другой вопрос. Чалова бы поставил четвертым.

– А что с Чаловым происходит в этом сезоне?

– Ну, бывают спады, бывают какие-то падения, какие-то психологические проблемы. Опять же, возможно, на него повлияло то, что он не перешел в Англию. Тоже возможно. Вот такая ситуацию. К сожалению. Надо пытаться это исправить.

Мне как человеку из тренерского штаба тоже надо найти какие-то слова, возможности, чтобы Федя обрел себя.

– Часто слышу: надо просто на месяц-два отправить в дубль, чтобы вспомнил, как это – пробиваться в основу.

– Это не работает. Зачем? Какая в этом логика? Можно просто тогда посадить его на лавочку и ждать, когда человек одумается. Он все равно футболист высокого уровня, который хорошо тренируется. Он работает на тренировках, не сбавляет к себе требований, – сказал Березуцкий.