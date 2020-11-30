Мбаппе о будущем в «ПСЖ»: «Все важные решения принимаю вместе с родителями»

21-летний форвард «ПСЖ» рассказал о ситуации с продлением контракта с клубом, который рассчитан до июня 2022 года.

«Мы принимаем все [важные] решения вместе – всей семьей. Думаю, это правильно. Семья помогает мне двигаться вперед, благодаря ней я оказался там, где нахожусь.

Без семьи это было бы невозможно, потому что иногда возникают тяжелые моменты. В таких ситуациях видно, кто за тебя, и мои родители всегда меня поддерживают. Они направляют меня на верный путь, и мне с ними повезло», – сказал Мбаппе.

Президент «ПСЖ»: «Начали переговоры с Неймаром и Мбаппе по контрактам. Они хотят остаться»