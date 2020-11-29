Орлов о клубах РПЛ в ЛЧ и ЛЕ: «Мне стыдно. Зарабатывающие миллионы евро игроки что о себе думают?»

Журналист Геннадий Орлов раскритиковал выступление российских клубов в еврокубках.

– Стыдно ли Семаку за игру «Зенита» в Лиге чемпионов?

– Это Семака надо спросить. Откуда я знаю? Он не бьет себя в грудь. Он не из тех, кто кается и все такое. Он спокойный человек. Мне лично – стыдно. За то то, что наш футбол так упал.

– Он именно упал?

– Конечно. Все команды. «Краснодар» прошел в евровесну, хочу их поздравить. Они дебютанты и получили Лигу Европы, для них это хорошо.

А в остальном стыдно перед болельщиками, неудобно. Почему мы должны расстраивать болельщиков? Вот эти ребята, которые зарабатывают от миллиона до двух и иногда трех миллионов евро в год, почему они должны вызывать такое неудовольствие своими выступлениями? Они что о себе думают? Мне за это стыдно.

Тот же Дзюба, как только он не в форме своей настоящей физической, он не нужен – он ничего не мог сделать. А от него, с его зарплатой и авторитетом, ждут, что он будет тащить на себе команду. Ну а как же иначе?

Очень много футбольных ляпов. Это общее состояние. Просто другой уровень. Есть школа и университет. Вот «Зенит» играет в средней школе, как и все наши команды. А эти приезжают – это университет, высшее образование. Вот и все, – сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге».

Медведев мечтал сыграть с «Барсой», а после жеребьевки ЛЧ говорил, что «Зенит» ничего не боится. Итог – последнее место в группе

Антирекорд по поражениям, разница «минус 19» – вот как закончилась Лига чемпионов для России