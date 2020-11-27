Геннадий Орлов: «Дзюбе 32, он не выдерживает темп все 90 минут, а с ним подписали контракт на 3 года. Что дальше-то будет?»

Журналист Геннадий Орлов, говоря о проблемах , высказался о форварде петербуржцев .

– Если клуб намерен достойно выступать в Лиге чемпионов, значит, пора создавать новую команду. Для РПЛ и нынешнего уровня хватит. Наш футбол сейчас настолько провалился... Вот ответьте мне на вопрос. Кто из легионеров может уехать в серьезный европейский клуб?

– Влашич.

– Да. Но это исключение из правил. Один Влашич. Кто еще?

– Азмуном интересовались в Италии.

– У него другой менталитет. Он иранец. И вот Азмун, соглашусь, все равно уедет. Вчера Сердар продемонстрировал, что даже после такой паузы, после болезни способен показывать свой реальный уровень.

А вот с Дзюбой подписали контракт на три года. Сейчас ему 32. И Артем уже не выдерживает темп все 90 минут. Что дальше-то будет?! Какое-то странное решение...

Многие ходы мне непонятны. Надеюсь, что в матче с «Боруссией» игроки наконец докажут, что они готовы биться за свой имидж и за репутацию! – сказал Орлов.

Дзюба в 15 матчах РПЛ забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.