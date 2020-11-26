Дюков о сливе видео с Дзюбой: «Это уголовное преступление. Нам искренне жаль, что Артем попал в такую ситуацию»

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал скандал вокруг появления интимного видео с участием нападающего , а также высказался о решении главного тренера сборной России Станислава Черчесова не приглашать его на ноябрьские матчи команды.

«Есть главный тренер, который отвечает за команду и за результат. Он принял такое решение по Дзюбе, неоднократно его объяснял. И это его прерогатива – ему лучше знать, как создать нужную атмосферу, что может помочь игрокам и помешать. Если говорить об Артеме, то нам всем искренне жаль, что он попал в такую неприятную ситуацию. Возмутительно, что личное видео становится достоянием общественности. Это уголовное преступление, тех, кто это сделал, нужно за такое наказывать.

Но эта история повлияла на игрока, в такой ситуации просто невозможно концентрироваться на футболе. Черчесов руководствовался тем, чтобы дать игроку паузу и разобраться с этой проблемой, с другой стороны к истории было приковано повышенное общественное внимание, большинство граждан поддержало Артема, но были и критические замечания в его адрес.

Решение Черчесова было вызвано еще и желанием оградить сборную от этой истории. Оградить от обсуждения этой проблемы», – сказал Дюков.