Защитник в преддверии матча РПЛ с высказался о нападающих сине-бело-голубых.

– Кто для вас самый неудобный игрок в «Зените» в плане единоборств?

– Дзюба, что тут скрывать. В штрафной он, конечно, хорош.

– В московском матче он, делая скидку на Ерохина, кажется, даже не прыгал.

– Не прыгал. И я не прыгал – мяч был уходящий, прыгни я, могли бы оба завалиться. А он просто сделал два шага назад. В этом он, конечно, номер один в России.

– Против Азмуна легче?

– От Дзюбы знаешь чего ждать. Знаешь его сильные качества: он хорошо цепляется за мяч, может скинуть, может развернуть тебя, если к нему прилипнуть.

От Азмуна непонятно, чего ждать. Скажем так: Дзюба предсказуемо опасный, а Азмун – непредсказуемо опасный, – сказал Джикия.

Матч 19-го тура «Зенит» – «Спартак» пройдет 17 декабря.