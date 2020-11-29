«Была травля Кокорина после пересечения двойной сплошной. Миллионы пересекают! Саша не человек, что ли?» Массажист игрока об отношении СМИ

Сергей Колесников, массажист , высказался об общественном отношении к форварду .

– Чувствуете, что к Кокорину в СМИ стали хуже относиться в последнее время?

– Это же не первый год так. Была же и травля после Монте-Карло, и передача у Малахова после того, как Саша двойную сплошную пересек.

Миллионы людей в день пересекают «двойную»! И что? Саша что, не человек, что ли? А тут устроили целую передачу. Мне там понравилось, как выступила вдова Валентина Козьмича Иванова, сказав: «Я Сашу не буду укорять, потому что мы, бывало, и на Красную Площадь на машинах заезжали». Я ей даже поаплодировал за это.

Потом была эта посадка Саши и Паши. А Гулиев через несколько месяцев сломал нос американцу – и его даже на 15 суток не забрали. Есть, получается, разница в отношении к людям.

Считайте, просто забрали у парня полтора года, причем самых плодотворных. А он очень хороший и способный футболист: техника, быстрые ноги, светлая голова. Да и парень он нормальный, даже не знаю, где и кому он перешел дорогу. Это очень тяжело, потому что он мне как сын уже.

– Сейчас все сопоставляют зарплату Кокорина с его игрой и говорят: «Что-то тут не сходится».

– Да пусть говорят. Бывает же и такое, что говорят про футболиста: «Не его это команда». Вот в «Зените» игралось хорошо, в «Сочи» – блестяще.

Но вы поймите, Саша сейчас тоже переживает, он не железный, есть какой-то мандраж. Вон, какие мастера не забивают, никто же их не ругает. Что тут поделаешь? Это футбол: мяч круглый, поле – скользкое, – сказал Колесников.