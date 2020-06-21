Шамиль Газизов: «В «Спартаке» только одна цель – первое место. Конкуренция с «Зенитом» заводит, приятно кинуть им перчатку»

Теги Спартак Зенит Сергей Семак Леонид Федун премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Шамиль Газизов Доменико Тедеско Спорт-Экспресс Футбол

Новый генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов поделился мнением о задачах, стоящих перед клубом. 

– Максимальная спортивная цель, которую вы перед собой ставите у красно-белых? Золото РПЛ, выход из группы в Лиге чемпионов, что-то еще? 

– Если ты работаешь в «Спартаке», то у тебя может быть только одна цель – первое место. Все остальное отходит на второй план. Не собираюсь сейчас заниматься шапкозакидательством, однако прекрасно отдаю себе отчет в том, в какой клуб, с какими большими традициями я пришел. 

– Вы говорите про огромный шанс на чемпионство. Но как быть с «Зенитом»? Многие считают, что сейчас в российском футболе установилась гегемония питерского клуба. 

– Если специалисты отдают явное предпочтение питерцам, то тем интереснее задача составить этому клубу конкуренцию. Меня это и заводит. Да, нужно где-то усилиться. Но трансферная политика должна проводиться в согласии с владельцем и главным тренером. Если мы все со своей стороны сделаем правильно, то позволю себе не согласиться с гегемонией одной конкретной команды. Будем бороться! Если бы я в это не верил, то не пошел бы в «Спартак». 

– Значит, лично вас заводит борьба за чемпионство с «Зенитом»? 

– Конечно! Не то слово. В «Зените» есть люди, с которыми я работал. Мне интересно с ними пободаться. 

С Семаком

– Не только. Сергей Богданович – тренер. Там много других знакомых. Мне приятно кинуть им перчатку, вызов – при помощи Леонида Арнольдовича и Доменико Тедеско, – сказал Газизов. 

Опрос

Газизов – хороший гендиректор для «Спартака»?
7627 голосов
Да, наконец крутой менеджер
35%
Нет, нужна фигура серьезнее
15%
Ничего не изменится
50%

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья