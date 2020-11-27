Селюк о Газизове: «Сказочник. Федун с Заремой разобрались и поняли, что за этим стоит мыльный пузырь»

Футбольный агент высказался о бывшем гендиректоре «Спартака» .

– «Спартак» увольняет гендиректора Шамиля Газизова чуть больше чем через 150 дней после назначения. Как так?

– Шамиль, при всем к нему уважении, сказочник. Когда он работал в «Уфе», придумывал басни, в которые как-то верили – то «Ред Булл» приехал покупать клуб, то шейхи. Но все – вранье, начиная с Зинченко, которого они украли у «Шахтера». За ним следили многие еще в молодежной Лиге чемпионов, но он подсуетился под ситуацию, которая произошла на Украине.

А Федун с Заремой разобрались в этих сказках гораздо быстрее и поняли, что за этим стоит мыльный пузырь, а не реальные действия. Когда в такой клуб, как «Спартак», приходит гендиректор и приводит туда Урунова и Кокорина, я бы выгнал его уже через месяц. Вместо того, чтобы бросить все силы и привезти звезду, показать свою работу, он приводит их.

– Это плохие футболисты?

– Нулевые. Для Кокорина это суперконтракт – на несколько лет, на хорошую зарплату.

– Речь про 3 миллиона евро в год?

– Да. Ему уже 30 лет, сидит, получает деньги, как делает это и Федя Смолов. И будет сидеть, спасибо Газизову за приятно проведенный переговорный процесс. Получится – сыграешь, мотивации нет. И когда говорят, что за Кокориным охотились «Зенит», «Локомотив», все из-под носа друг у друга уводили, его можно назвать «Неуловимый Джо». Почему неуловимый? Потому что нафиг никому не нужен. И вспомните, не успели Кокорина подписать, как мы снова услышали сказки от «Уфимского Андерсена» – сейчас продадим его в «Рому», в «Реал».

Но по сути у Тедеско он не появляется, а когда и выходит, то играет не на 3 миллиона. В «Сочи» все на него играли, дали ему подняться, но и там он забивал не самым сильным соперникам.

А про Урунова вообще не хочу говорить. Это не уровень «Спартака». У него футзальные техника, финты. Но у него нет завершения, он передерживает мяч, хочет покрутить. Таких игроков можно брать как бизнес, но не «Спартаку», а «Уфе», «Тамбову».

Когда ты его покупаешь за 200 тысяч в узбекском клубе и раскручиваешь, то через пару лет сможешь продать его в Азию, заработать пару-тройку миллионов. Но «Спартак» таким не занимается, это мелко и низко. Видимо, Федун, увидев эти маленькие дешевые штучки в большом клубе, принял решение. И я смотрю сейчас и вижу, что «Уфа» и руководство Башкирии не особо хотят вернуть Газизова обратно.

– Что будет со «Спартаком» дальше?

– В все будет хорошо. Многие пишут, что это при Газизове клуб идет в лидерах. Извиняюсь, но при чем тут он? При Тедеско они идут в лидерах. Гендиректор должен вести хозяйство, но что сделал Шамиль? Урунов не играет, Кокорин почти не играет. Что он изменил? Просто привел Урунова и заработал деньги. Более того, я уверен, что информация про 400 миллионов отступных – вранье. Никогда Федун столько не заплатит.

– А сколько он мог бы заплатить?

– Если бы я был президентом «Спартака», то Газизов выкупил бы у меня Урунова обратно. Это делается очень просто. Я бы как руководитель клуба дал журналистам 30 миллионов рублей и дал бы задание: умножьте Газизова на ноль. Его бы умножили. Далее, всем – от бабы Нюры, которая трет полы, до охранников стадиона – сказал бы относиться к Газизову, словно он пустое место. И он бы сам убежал – какие на хрен 400 миллионов? Он должен заплатить за то, что привел Урунова, – сказал Селюк в интервью «РБ-Спорт».

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