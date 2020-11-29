Казаков об уходе Газизова: «Нет слухов о поиске нового гендира. Федун взял паузу, вероятно»

Журналист Илья Казаков поделился мыслями об уходе с поста генерального директора «Спартака».

«Теперь самое интересное. При всем изобилии информационных сквозняков из клуба, пока нигде не всплыл слух о поиске нового генерального директора. Вероятно, это говорит о паузе, которую взял Федун, нужной ему для того, чтобы сначала понять не только то, как должна выглядеть новая структура «Спартака», но и каким будет функционал сменщика Газизова. Бывший босс «Уфы» хоть и являлся гендиром, по сути, выполнял роль генерального менеджера клуба.



Его уход в момент неожиданного лидерства «Спартака» – не спонтанного, а с первого тура – говорит, в том числе и о том, что Федун теперь будет отталкиваться в этом кадровом вопросе не от личности, а от его роли в клубной структуре. Название должности, учитывая все существующие надстройки «Спартака» (совет директоров, вице-президент и так далее), вероятно, будет уже вторично.



Новости о кадровых изменениях в стане красно-белых станут главными во время зимнего перерыва в чемпионате России. «Спартак», где любая кадровая новость, будь это даже увольнение повара, водителя автобуса, личного массажиста Кокорина, вызывает бурный резонанс, этой зимой останется хедлайнером футбольных новостей. Особенно если вспомнить замороженную ситуацию с истекающим контрактом .

Два ближайших выездных матча сделают дискуссии более бурными, если клуб потерпит в них неудачу. Успех, напротив, поднимет уровень доверия к происходящим сейчас переменам», – написал Казаков.

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