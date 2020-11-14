Хавбек «Зальцбурга» Собослаи перейдет в «Лейпциг». Его хотели «Реал», «Бавария» и «Арсенал»

Полузащитник «Зальцбурга» Доминик Собослаи сменит клуб в зимнее трансферное окно.

По данным Sky, 20-летний футболист решил перейти в . Ему остается уладить последние детали соглашения и подписать контракт. Сделка будет оформлена в январе.

Сообщается, что спортивный директор Кристоф Фройнд на этой неделе побывал в Лейпциге, чтобы провести переговоры о трансфере Собослаи. В контракте игрока с клубом прописаны отступные в размере 25 млн евро.

Клубы планируют сообщить о трансфере официально до 25 декабря.

С агентами венгра контактировали , и . Однако футболист решил, что «Лейпциг» станет лучшим вариантом для дальнейшего развития его карьеры. Также он хочет поработать под руководством Юлиана Нагельсманна.

Отметим, что летом из «Зальцбурга» в «Лейпциг» перешел нападающий Хван Хи Чхан.

В этом сезоне Собослаи забил 4 мяча и сделал 5 ассистов в 10 матчах чемпионата Австрии. С полной статистикой игрока сборной Венгрии можно ознакомиться здесь.