Хавбек «Зальцбурга» Собослаи перейдет в «Лейпциг». Его хотели «Реал», «Бавария» и «Арсенал»

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Полузащитник «Зальцбурга» Доминик Собослаи сменит клуб в зимнее трансферное окно.

По данным Sky, 20-летний футболист решил перейти в «РБ Лейпциг». Ему остается уладить последние детали соглашения и подписать контракт. Сделка будет оформлена в январе.

Сообщается, что спортивный директор «Ред Булла» Кристоф Фройнд на этой неделе побывал в Лейпциге, чтобы провести переговоры о трансфере Собослаи. В контракте игрока с клубом прописаны отступные в размере 25 млн евро.

Клубы планируют сообщить о трансфере официально до 25 декабря.

С агентами венгра контактировали «Арсенал», «Реал» и «Бавария». Однако футболист решил, что «Лейпциг» станет лучшим вариантом для дальнейшего развития его карьеры. Также он хочет поработать под руководством Юлиана Нагельсманна.

Отметим, что летом из «Зальцбурга» в «Лейпциг» перешел нападающий Хван Хи Чхан. 

В этом сезоне Собослаи забил 4 мяча и сделал 5 ассистов в 10 матчах чемпионата Австрии. С полной статистикой игрока сборной Венгрии можно ознакомиться здесь.

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