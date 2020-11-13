Зидан звонил Собослаи и хочет видеть его в «Реале» уже в январе

«Реал» претендует на полузащитника «Зальцбурга» Доминика Собослаи.
Главный тренер испанской команды Зинедин Зидан недавно лично связывался по телефону с 20-летним хавбеком и обсуждал возможный трансфер.
Француз хочет, чтобы футболист присоединился к «Мадриду» уже в январе, сообщает As со ссылкой на Bild.
Звонок Зидана стал для Собослаи сюрпризом. Он готов перебраться в «Реал», однако в его приобретении также заинтересован «РБ Лейпциг».
Окружение венгра считает, что переход именно в немецкий клуб пойдет ему на пользу, так как в «Лейпциге» доверяют молодым футболистам.