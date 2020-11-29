Погба намерен вернуться в «Юве», если игроку удастся договориться с «МЮ» об уходе (The Times)

Полузащитник может вернуться в Серию А, сообщает The Times.

По информации источника, если французу удастся договорится с «МЮ» о своем уходе в летнее трансферное окно, то он выберет «Ювентус».

Предполагается, что игрок хочет покинуть свой нынешний клуб и согласен с мнением своего агента Мино Райолы, который ранее заявил, что у Погба с «Ман Юнайтед» «все кончено».

Отмечается, что в приобретении хавбека также заинтересованы «Реал» и .

«МЮ» сомневается, что «Реал» или «Ювентус» смогут позволить трансфер Погба