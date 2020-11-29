Зидан предпочел бы видеть в «Реале» Погба, а не Камавинга. Зарплата игрока «МЮ» может помешать сделке

Полузащитник может продолжить карьеру в .

Как сообщает As, главный тренер Зинедин Зидан предпочел бы, чтобы мадридский клуб при выборе между Погба и хавбеком Эдуардо Камавинга подписал именно первого. Специалисту нравится то, что игрок «МЮ» уже состоялся в качестве звезды, поэтому время на развитие не понадобится.

«Реал» готов воспользоваться предполагаемым падением стоимости Погба вследствие заявления его агента Мино Райолы, но проблемой может стать не сумма трансфера, а зарплата футболиста. Француз не перейдет в «Реал», если ему предложат меньше денег, чем в «МЮ», – то есть менее 15 млн евро в год. Камавинга же получает 2 млн евро.

Примечательно, что «МЮ» также претендует на Камавинга, что может поспособствовать переходу Погба в «Реал».