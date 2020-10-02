Дюков о судействе в РПЛ: «Количество ключевых ошибок снизилось на 45% за год»

Президент РФС Александр Дюков высказался о судействе в .

«Год назад на исполкоме РФС была принята программа развития судейства, она реализуется. Сейчас подведены предварительные итоги. Можем констатировать, что, к сожалению, есть ошибки. Но, если посмотреть динамику, количество ключевых судейских ошибок за год снизилось на 45%.

В принципе это неплохо, но нам есть над чем работать. Что важно для нас и для клубов – одинаковая трактовка эпизодов, и в этом направлении ведется последовательная, серьезная работа.

Кроме того, для нас важно, чтобы судьи давали футболистам играть и не свистели при малейшем контакте, планка дозволенного должна быть выше», – сказал Дюков.