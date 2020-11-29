Семак о словах Дриусси: «Удар по имиджу. Может, ему не очень подходит позиция, но он полезен «Зениту»

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча с «Боруссией» Дортмунд в Лиге чемпионов.

«Многие игроки, которые только восстановились после травм, остались в запасе. На всю игру они не готовы. Альтернативы Прохину у нас нет в обороне. Сутормин неплохо выглядел на позиции Караваева и продолжает там играть.

Дзюба много играл. Он устал. Мы его бережем. Как и Юру Жиркова. Ему и так досталось много за последнее время.

Я очень редко ориентируюсь на слова футболистов. За исключением тех моментов, когда они совпадают с моим мнением. Что касается высказываний Дриусси в прессе... Конечно, это удар по имиджу. Но самое главное – что он делает на поле.

Возможно, ему не очень подходит та позиция, где он чаще появляется. Но он выходит и приносит пользу.

Самая главная мотивация – спортивная. Каждый футболист хочет побеждать», – сказал Семак в эфире канала «Матч ТВ».

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Видеотрансляция игры «Зенит» – «Боруссия» – 0:0. Сутормин, Азмун и Дриусси в старте. Текстовый онлайн есть

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